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История с выброшенной капитанской повязкой Роналду получила неожиданное продолжение

История с выброшенной капитанской повязкой Роналду получила неожиданное продолжение
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф

В матче второго тура группового раунда отбора на чемпионат мира по футболу-2022 Сербия - Португалия в концовке игры Криштиану Роналду забил гол, который был несправедливо отменен. В итоге КриРо разозлился и швырнул капитанскую повязку на поле. На этом история повязки не закончилась. Ее подобрал один из работников стадиона, который решил использовать находку в благотворительных целях. Об этом сообщает "СЭ".

Роналду не бросит "Старую синьору" только при одном условии

Так повязка оказалась на благотворительном аукционе, а все вырученные от ее продажи средства пойдут на лечение тяжелобольного ребенка Гаврило Джурджевича, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия. Стоимость лечения младенца стоит больше €2 млн, и семья мальчика не может оплатить такой огромный счет.

Отметим, на данный момент цена капитанской повязки Роналду на аукционе выросла до € 3 тысяч.

"Телеграф" напоминает, что матч Сербия - Португалия завершился со счетом 2:2. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

Во вторник, 30 марта, Криро и компания продолжат отбор на ЧМ-2022 гостевым матчем против Люксембурга "динамовца" Жерсона Родригеса. С расписанием всех поединков игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Футбол, Сборная Сербии.
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