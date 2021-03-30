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Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 30 марта

Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 30 марта
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter selecaoportugal

Во вторник, 30 марта, в европейской квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 будут сыграны 10 матчей, в частности, в центральной встрече игрового дня Словакия примет команду РФ. С расписанием всех матчей можно ознакомиться ниже.

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Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта:

  • 19:00 Азербайджан - Сербия - Футбол 1
  • 19:00 Кипр - Cловения - Футбол 2
  • 21:45 Бельгия - Беларусь - Футбол 1
  • 21:45 Гибралтар - Нидерланды
  • 21:45 Люксембург - Португалия - Футбол 2
  • 21:45 Словакия - Россия
  • 21:45 Турция - Латвия
  • 21:45 Уэльс - Чехия - Футбол 3
  • 21:45 Хорватия - Мальта
  • 21:45 Черногория - Норвегия

Кроме того, за ходом самых интересных противостояний можно наблюдать не сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

С результатами и видеообзорами матчей прошлого игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 247

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Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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