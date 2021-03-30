Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 30 марта

Во вторник, 30 марта, в европейской квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 будут сыграны 10 матчей, в частности, в центральной встрече игрового дня Словакия примет команду РФ. С расписанием всех матчей можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта:
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