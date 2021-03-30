Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 30 марта

Во вторник, 30 марта, в европейской квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 будут сыграны 10 матчей, в частности, в центральной встрече игрового дня Словакия примет команду РФ. С расписанием всех матчей можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта:

19:00 Азербайджан - Сербия - Футбол 1

19:00 Кипр - Cловения - Футбол 2

21:45 Бельгия - Беларусь - Футбол 1

21:45 Гибралтар - Нидерланды

21:45 Люксембург - Португалия - Футбол 2

21:45 Словакия - Россия

21:45 Турция - Латвия

21:45 Уэльс - Чехия - Футбол 3

21:45 Хорватия - Мальта

21:45 Черногория - Норвегия

Кроме того, за ходом самых интересных противостояний можно наблюдать не сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

С результатами и видеообзорами матчей прошлого игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.