Роналду не бросит "Старую синьору" только при одном условии

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не хочет покидать туринский суперклуб до конца окончания контракта. Правда, трансфер пятикратного обладателя "Золотого мяча" этим летом будет неизбежен, если боссы "Старой Синьоры" (прозвище "Юве", - прим. ред.) не усилят состав команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 36-летний Роналду хочет доработать контракт с "Ювентусом" до лета 2022 года. В замен португалец потребовал от боссов клуба усиление команды в летнее трансферное окно, которое помогло бы "Ювентусу" быть конкурентоспособным в еврокубках.

В текущем сезоне КриРо забил 30 голов и отдал 4 ассиста в 34-х матчах на клубном уровне.

"Телеграф" напоминает, что "Ювентус" провалил свою еврокубковую кампанию, вылетев из Лиги чемпионов от "Порту", а в Серии А туринцы испытывают серьезные проблемы и после 27-и сыгранных матчей идут лишь третьими в турнирной таблице итальянского первенства.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет вернуться в "Реал", где достиг своих самых больших успехов.