Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта (видео)
Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта (видео)
Украина - Финляндия: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
Украина - Финляндия: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
В Португалии футболист забил умопомрачительный гол рабоной (видео)
В Португалии футболист забил умопомрачительный гол рабоной (видео)
Украина - Финляндия: букмекеры наконец-то поверили в команду Шевченко
Украина - Финляндия: букмекеры наконец-то поверили в команду Шевченко

Роналду не бросит "Старую синьору" только при одном условии

Роналду не бросит "Старую синьору" только при одном условии
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cristiano

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не хочет покидать туринский суперклуб до конца окончания контракта. Правда, трансфер пятикратного обладателя "Золотого мяча" этим летом будет неизбежен, если боссы "Старой Синьоры" (прозвище "Юве", - прим. ред.) не усилят состав команды. Об этом сообщает Marca.

Возлюбленная Криштиану Роналду разделась для популярного журнала (фото, видео)

По информации источника, 36-летний Роналду хочет доработать контракт с "Ювентусом" до лета 2022 года. В замен португалец потребовал от боссов клуба усиление команды в летнее трансферное окно, которое помогло бы "Ювентусу" быть конкурентоспособным в еврокубках. 

В текущем сезоне КриРо забил 30 голов и отдал 4 ассиста в 34-х матчах на клубном уровне.

"Телеграф" напоминает, что "Ювентус" провалил свою еврокубковую кампанию, вылетев из Лиги чемпионов от "Порту", а в Серии А туринцы испытывают серьезные проблемы и после 27-и сыгранных матчей идут лишь третьими в турнирной таблице итальянского первенства.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет вернуться в "Реал", где достиг своих самых больших успехов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 253

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гризманн забил супергол Украине, который нельзя было засчитывать (видео)
02 Сборная Украины сенсационно в гостях отобрала очки у Франции: видеообзор матча
03 Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта (видео)
04 Известный российский биатлонист завершил карьеру на фоне допинг-скандала
05 Сборная Украины курьезным образом сравняла счет в игре с Францией (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь