Возлюбленная Криштиану Роналду разделась для популярного журнала (фото, видео)

27-летняя девушка и мать младшей дочери 36-летнего португальского футболиста Криштиану Роналдо, испанская модель Джорджина Родригес снялась в откровенной фотосессии для известного журнала InStyle España. Девушка стала героиней мартовского выпуска издания.
Кадрами с фотосессии и обложкой поделились в Инстаграме сама Джорджина и представители испанского InStyle.
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На одном из снимков модель позирует полностью обнаженной, прикрывшись одной лишь сумкой.
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Напомним, что ранее Джорджина Родригес засветила в Инстаграме глубокое декольте.