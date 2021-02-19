Возлюбленная Криштиану Роналду разделась для популярного журнала (фото, видео)

27-летняя девушка и мать младшей дочери 36-летнего португальского футболиста Криштиану Роналдо, испанская модель Джорджина Родригес снялась в откровенной фотосессии для известного журнала InStyle España. Девушка стала героиней мартовского выпуска издания.

Кадрами с фотосессии и обложкой поделились в Инстаграме сама Джорджина и представители испанского InStyle.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

На одном из снимков модель позирует полностью обнаженной, прикрывшись одной лишь сумкой.

View this post on Instagram A post shared by InStyle España (@instylespain)

View this post on Instagram A post shared by InStyle España (@instylespain)

Напомним, что ранее Джорджина Родригес засветила в Инстаграме глубокое декольте.