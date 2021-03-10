Роналду, несмотря на победу, попрощался с Лигой чемпионов (видео)

Во вторник, 9 марта, "Ювентус" принимал "Порту" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Турине на стадионе "Ювентус", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Поединок начался для "Старой Синьоры" с катастрофы. На 19-й минуте встречи португальцы повели в счете после гола Сержиу Мигела Оливейры, реализовавшего пенальти. Лишь в начале второго тайма подопечные Андреа Пирло сравняли счет. На 49-й минуте Федерико Кьеза после скидки Роналду расстрелял с близкого расстояния ворота гостей. На 54-й минуте глупейшее удаление схлопотал Мехди Тареми. Форвард "Порту" и сборной Ирана получил вторую желтую карточку за удар после свистка. В большинстве туринцы начали настоящий штурм ворот Марчесина, который в итоге увенчался взятием ворот от Кьезы, головой замкнувшего навес Куадрадо с правого фланга. Дотерпев до экстра-тайма, "Драконы" свой момент получили и реализовали. На 115-й минуте Сержиу Мигел Оливейра дальним ударом со штрафного прошил стенку "Юве", а Щенсны не выручил. Туринцы тут же забили в ответ усилиями Адриана Рабьо, головой замкнувшего навес партнера.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче "Юве" проиграл "Порту" со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей по правилу выездного гола в следующий раунд турнира пробился именно "Порту".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта. Первым четвертьфиналистом ЛЧ стала дортмундская "Боруссия".

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