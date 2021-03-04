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У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)

У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
20:08 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм dilettaleotta

Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни на несколько мгновений "завис" во время матча 24-го тура Серии А с "Вероной". Причиной это послужила очаровательная журналистка.

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22-летний центральный полузащитник, сидя на скамейке запасных, засмотрелся на журналистку Диллету Леотту, которая вела эфир у "бровки" поля. У футболиста в буквальном смысле отвисла челюсть, что заметили внимательные пользователи. Фото с Маккенни стало вирусным в сети.

Уэстон Маккенни засмотрелся а журналистку

 
 
 
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Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Добавим, что Диллета активно ведет свою страничку в Instagram и частенько радует подписчиков новыми снимками.

Диллета Леотта

Диллета Леотта

Диллета Леотта

Диллета Леотта

Диллета Леотта

"Телеграф" напоминает, что в итоге "Юве" не сумел обыграть "Верону".

"Ювентус" переживает не лучшие времена. Команда находится на третьей позиции в Серии А, а также рискует вылететь из Лиги чемпионов после поражения в первом матче 1/8 финала с "Порту".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 265

Все по теме:

ФК Ювентус, Футбол, ФК Верона, Уэстон Маккенни.
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