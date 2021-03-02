Гол Роналду - в обзоре матча "Ювентус" - "Специя" (видео)

Во вторник, 2 марта, "Ювентус" в рамках матча 25-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Специю". Встреча, проходившая в Турине на "Альянц Стадиум", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Несмотря на статус фаворита, "Юве" сумел расколоть оборону гостей лишь в середине второго тайма. На 62-й минуте встречи Альваро Мората успешно замкнул прострел Бернардески с левого фланга. Через 9 минут "Бьянконери" удвоили преимущество усилиями Федерико Кьезы, который получил передачу слева и с метров 7-и пробил прямо во вратаря, однако затем успешно добил мяч в ворота "Специи". А заключительную точку в матче поставил Криштиану Роналду, реализовавший выход один на один в быстрой контр-атаке. В компенсированное время гости получили право на пенальти, но Галабинов не реализовал 11-метровый удар.

Этот результат оставил "Ювентус" (49 очков) на третьем месте в турнирной таблице Серии А, "Специя" (25 очков) - 16. В следующем туре "Старая Синьора" примет "Лацио" (06.03.2021), а "Орлята" сыграют дома против "Беневенто" (06.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 24-м туре чемпионата Италии "Ювентус" не сумел обыграть "Верону", несмотря на красивый гол Роналду. В Лиге чемпионов дела у туринцев также не заладились. В первом матче 1/8 финала ЛЧ "Юве" уступил "Порту".