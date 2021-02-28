Гол в касание Роналду не помог "Ювентусу" в матче с "Вероной" (видео)

В субботу, 27 февраля, "Верона" в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Ювентус". Встреча, проходившая на стадионе "Маркантонио Бентегоди", завершилась ничьей со счетом 1:1.

В первом тайме команды фактически ничего не создали, оставив болельщикам самое интересно на вторую половину встречи. На 49-й минуте разящая атака гостей завершился мощным ударом в касание от Криштиану Роналду - вратарь хозяев Сильвестри отбил мяч, правда, тот все равно пересек линию ворот. А под занавес поединка Антонин Барак выпрыгнул выше всех в чужой штрафной и головой переправил круглого в ворота обескураженного Щенсны.

Этот результат позволил "Вероне" (35 очков) сохранить за собой 9-е место в турнирной таблице Серии А, "Ювентус" (46 очков) - третий. В следующем туре "Греки" сыграют на выезде с "Беневенто" (03.03.2021), а "Бьянконери" примут "Специю" (02.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что на днях "Ювентус" сенсационно проиграл "Порту" в Лиге чемпионов, значительно усложнив себе задачу выхода в четвертьфинал еврокубка.