Фирменный дубль Роналду - в обзоре матча "Ювентус" - "Кротоне" (видео)

В понедельник, 22 февраля, "Ювентус" в рамках матча 23-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Кротоне". Встреча, проходившая в Турине на "Альянц Стадиум", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

"Старая Синьора" долго не могла прошить оборону аутсайдера Серии А пока на 38-й минуте Криштиану Роналду головой не расстрелял ворота гостей после навеса Алекса Сандро. В компенсированное к первому тайму время португалец в фирменном прыжке оформил дубль. На этот раз КриРо ассистировал Рэмзи. А добил "Кротоне" Уэстон Маккенни, поразивший ворота Кордаца с близкого расстояния.

Эта победа позволила "Юве" (45 очков) подняться на третье место в турнирной таблице Серии А, "Кротоне" (12 очков) - последний. В следующем туре "Бьянконери" сыграют в гостях с "Вероной" (27.02.2021), а "Пифагорейцы" примут "Кальяри" (28.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что "Ювентус" умудрился проиграть "Порту" в первом матче Лиги чемпионов. А в поединке 22-го тура Серии А туринцы уступили "Наполи".