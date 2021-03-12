Скачать
Пятница, 12.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Ломаченко получит семизначный гонорар за бой с Хэйни
Ломаченко получит семизначный гонорар за бой с Хэйни
В Лиге Европы вратарь сделал ассист через все поле (видео)
В Лиге Европы вратарь сделал ассист через все поле (видео)
Луческу объяснил домашнее поражение от "Вильярреала"
Луческу объяснил домашнее поражение от "Вильярреала"
Промах века - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Милан" (видео)
Промах века - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Милан" (видео)

Роналду пытается вернуться в "Реал" после провала в "Ювентусе"

Роналду пытается вернуться в "Реал" после провала в "Ювентусе"
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм cristiano

Форвард туринского "Ювентуса"Криштиану Роналду вскоре может вновь стать футболистом мадридского "Реала". Об этом сообщает El Chiringuito в twitter.

В Лиге чемпионов повторили легендарную симуляцию Бускетса (видео)

По информации источника, агент португальца Жорже Мендеш уже прощупывает почву в "Реале", а также обсудил с боссами "Сливочных" потенциальный трансфер КриРо в Мадрид.

В текущем сезоне 36-летний Роналду провел 32 игры, в которых отличился 27 забитыми мячами и 4 ассистами. После вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов от "Порту" в СМИ заговорили, что "Старая Синьора" готова попрощаться со звездным португальцем за €60 млн. Одним из кандидатов на Криштиану называется ПСЖ, который ранее интересовался Лионелем Месси.

Отметим, Роналду успешно выступал в "Реале" и в период с 2009 по 2018 год португалец успел наколотить за "Королевский клуб" 450 голов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звездный футболист "Юве" "завис", увидев журналистку на "бровке" поля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 239

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Динамо" пропустило обидный гол от "Вильярреала" (видео)
02 Луческу объяснил домашнее поражение от "Вильярреала"
03 Промах века - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Милан" (видео)
04 Кошмар для "Динамо": "Вильярреал" удвоил преимущество (видео)
05 "Динамо" показало игру, но не результат: видеообзор первого матча с "Вильярреалом"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь