Роналду пытается вернуться в "Реал" после провала в "Ювентусе"

Форвард туринского "Ювентуса"Криштиану Роналду вскоре может вновь стать футболистом мадридского "Реала". Об этом сообщает El Chiringuito в twitter.

По информации источника, агент португальца Жорже Мендеш уже прощупывает почву в "Реале", а также обсудил с боссами "Сливочных" потенциальный трансфер КриРо в Мадрид.

EXCLUSIVA de @jpedrerol "MENDES ha hablado con el REAL MADRID de la posibilidad del REGRESO de CRISTIANO". #ChiringuitoCristiano pic.twitter.com/kwaUZt7n1S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2021

В текущем сезоне 36-летний Роналду провел 32 игры, в которых отличился 27 забитыми мячами и 4 ассистами. После вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов от "Порту" в СМИ заговорили, что "Старая Синьора" готова попрощаться со звездным португальцем за €60 млн. Одним из кандидатов на Криштиану называется ПСЖ, который ранее интересовался Лионелем Месси.

Отметим, Роналду успешно выступал в "Реале" и в период с 2009 по 2018 год португалец успел наколотить за "Королевский клуб" 450 голов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звездный футболист "Юве" "завис", увидев журналистку на "бровке" поля.