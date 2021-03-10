В Лиге чемпионов повторили легендарную симуляцию Бускетса (видео)

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" принимал "Порту". В одном из эпизодов игры полузащитник "Драконов" Марко Груич откровенно тянул время, симулируя травму.

При счете 3:2 в пользу хозяев португальцам необходимо было продержаться в меньшинстве еще несколько минут, и сербский футболист охотно помог своей команде в этом нелегком деле. После стыка с Адриеном Рабьо Груич упал на газон и начал изображать страшные муки. Однако затем камеры запечатлели, как Марко одни глазом подсмотрел, что происходит вокруг. Такое поведение явно не характерно игроку, которому действительно больно.

Видео симуляции Марко Груича:

Marko Grujić es uno de nosotros.

pic.twitter.com/sd6Bgrp2aR — Fodbold World (@fodboldworld) March 9, 2021

Пользователям в сети данное поведение сравнили с уже ставшей легендарной симуляцией полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса в игре с "Интером" 10-летней давности.

Сравнение симуляций Груича и Бускетса:

Marko Grujic har lärt sig av mästaren... pic.twitter.com/DQeqIO1g4w — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) March 10, 2021

"Телеграф" напоминает, что матч "Ювентус" - "Порту" хоть и завершился победой туринцев, но в следующий раунд турнира вышел именно португальский коллектив. В другом поединке игрового дня "Боруссия" Д пробилась в четвертьфинал ЛЧ.