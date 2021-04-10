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Два удара - два гола: "Ман Сити" с Зинченко в большинстве проиграл "Лидсу" (видео)

Два удара - два гола: "Ман Сити" с Зинченко в большинстве проиграл "Лидсу" (видео)
16:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mancity

В субботу, 10 апреля, "Манчестер Сити" в рамках матча 31-го тура АПЛ сезона 2020/21 принимал "Лидс". Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", сенсационно завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Конкурент Зинченко в "Ман Сити" забил красивый гол "Лестеру" (видео)

"Ман Сити" провел отличный поединок против "Лидса". Более 20 раз футболисты Хосепа Гвардиолы били по воротам гостей, однако "Лидс" забил первым, ударив лишь раз по воротам Эдерсона за тайм. На 42-й минуте североирландский вингер "Павлинов" Стюарт Даллас блестяще пробил в касание с линии штрафной - защита "Горожан" вместе с Зинченко, который вышел в старте, лишь наблюдала за полетом мяча. Спустя 4 минуты за грубую игру с поля был удален шотландский защитник "Лидса" Лиам Купер. Во втором тайме натиск хозяев таки увенчался голом в исполнении Феррана Торреса, однако забить больше "Горожане" не сумели. А вот гости - сумели. В компенсированное время Стюарт Даллас переиграл Эдерсона в ближнем бою, установив окончательный счет во встрече. Примечательно, что за весь матчи гости нанесли по воротам "Ман Сити" всего два удара.

Видео гола Далласа:

Видео удаления Купера:

Видео гола Торреса:

Видео второго гола Далласа:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Ман Сити" (74 очка) на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, "Лидс" (45 очков) - девятый. В следующем туре "Горожане" сыграют на выезде с "Астон Виллой" (21.04.2021), а "Павлины" примут "Ливерпуль" (19.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ман Сити" успешно сыграл с "Боруссией" Д в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. После этого поединка возник скандал из-за рефери, который взял автограф у футболиста дортмундцев. Однако позднее ситуация прояснилась.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 827

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Лидс.
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