Конкурент Зинченко в "Ман Сити" забил красивый гол "Лестеру" (видео)

В субботу, 3 апреля, "Лестер" в рамках центрального матча 30-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр", завершилась убедительной победой гостей со счетом 0:2. Открыл счет в игре конкурент Александра Зинченко в МС француз Бенжамен Менди.

Левый защитник Сити Александр Зинченко по возвращении из стана сборной Украины находится на обсервации, поэтому место в основе "Горожан" тренера команды Хосеп Гвардиола доверил Бенжамену Менди. Француз отплатил наставнику за доверие забитым мячом, да еще каким. На 58-й минуте фулбек принял мяч в чужой штрафной, обманным движением убрал защитника хозяев и мастерски положил круглого в угол ворот Шмейхеля. Еще через некоторое время МС удвоил преимущество усилиями Габриэля Жезуса, который и установил окончательный счет в поединке.

Видео гола Менди - в обзоре матча "Лестер" - "Манчестер Сити":

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Зинченко спас "Ман Сити" от пропущенного мяча в Кубке Англии.