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Зинченко спас "Манчестер Сити" от неминуемого гола (видео)

Зинченко спас "Манчестер Сити" от неминуемого гола (видео)
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

В субботу, 20 марта, "Эвертон" в рамках матча 1/4 финала Кубка Англии принимал "Ман Сити". Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Счет был бы совсем другим, если бы не действия украинского футболиста МС Александра Зинченко, который в одном из эпизодов поединка вынес мяч с линии своих ворот.

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Победу гостям принесли не только голы Илкая Гюндогана и Кевина Де Брейне, но и самоотверженная игра в обороне левого защитника Александра Зинченко, который при счете 0:0 подстраховал своего кипера Стеффена, отбив мяч головой с ленточки ворот. Отметим, украинец провел полный матч в составе "Горожан".

Видео момента с сейвом Зинченко доступно в сети:

Видеообзор матча "Эвертон" - "Манчестер Сити":

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" без проблем пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Горожане" уже знают имя соперника на этой стадии турнира.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 802

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ФК Манчестер Сити, ФК Эвертон, Футбол.
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