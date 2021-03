Зинченко спас "Манчестер Сити" от неминуемого гола (видео)

В субботу, 20 марта, "Эвертон" в рамках матча 1/4 финала Кубка Англии принимал "Ман Сити". Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Счет был бы совсем другим, если бы не действия украинского футболиста МС Александра Зинченко, который в одном из эпизодов поединка вынес мяч с линии своих ворот.

Победу гостям принесли не только голы Илкая Гюндогана и Кевина Де Брейне, но и самоотверженная игра в обороне левого защитника Александра Зинченко, который при счете 0:0 подстраховал своего кипера Стеффена, отбив мяч головой с ленточки ворот. Отметим, украинец провел полный матч в составе "Горожан".

Видео момента с сейвом Зинченко доступно в сети:

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021