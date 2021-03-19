Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: список всех пар

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. В ходе мероприятия определились четыре пары четвертьфиналистов:

Результаты жеребьевки 1/4 финала ЛЧ

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

"Манчестер Сити" - "Боруссия" Д

"Порту" - "Челси"

"Бавария" - ПСЖ

"Реал" - "Ливерпуль"

Отметим, жеребьевка проходила в открытом формате и каждая команда могла попасть на любую другую. Кроме того, стали известны полуфинальные пары, а также номинальный хозяин финала.

Результаты жеребьевки 1/2 финала ЛЧ

ПСЖ/"Бавария" - "Манчестер Сити"/"Боруссия" Д

"Реал"/"Ливерпуль" - "Порту"/"Челси"

Номинальным хозяином финала в Стамбуле станет победитель полуфинала "Реал"/"Ливерпуль" - "Порту"/"Челси".

Первые четвертьфинальные поединки состоятся 6/7 апреля, а ответные - 13/14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая, а финал ЛЧ пройдет 29 мая на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле (Турция).

"Телеграф" напоминает, что украинские клубы завершили евросезон поражениями. "Шахтер" уступил "Роме", а "Динамо" вновь проиграло "Вильярреалу" со счетом 0:2. Из-за неутешительных результатов в Европе чемпион следующего сезона УПЛ не попадет на прямую в группу ЛЧ.