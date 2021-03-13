"Ман Сити" без Зинченко разгромил "Фулхэм" (видео)

В субботу, 13 марта, "Фулхэм" в рамках мата 28-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Крейвен Коттедж", завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Лондонцы сумели сохранить свои ворота сухими в первом тайме, однако уже в дебюте второй половины "Фулхэм" дрогнул. За "Ман Сити" отличились Джон Стоунз, Габриэль Жезус и Серхио Агуэро. Украинский левый защитник МС Александр Зинченко остался в запасе на игру.

Видео гола Стоунза:

Видео гола Жезуса:

Видео гола Агуэро:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Фулхэм" (26 очков) на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Ман Сити" (71 очко) - первый. В следующем "Дачники" примут "Лидс" (19.03.2021), а "Горожане" сыграют на выезде с "Лестер Сити" (03.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом матче МС уничтожил "Саутгемптон", а "Фулхэм" сенсационно одолел "Ливерпуль" (0:1).