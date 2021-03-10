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"Ман Сити" и "Саутгемптон" забили семь голов на двоих (видео)

"Ман Сити" и "Саутгемптон" забили семь голов на двоих (видео)
Обновлено 21:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер mancity

В среду, 10 марта, "Манчестер Сити" в рамках перенесенного матча 33-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Саутгемптон". Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2.

"Ман Сити" разгромил "Вулверхэмптон", играя до 80-й минуты вничью (видео)

За хозяев голами отметились Кевин Де Брейне (дубль), Рияд Марез (дважды) и Илкай Гюндоган. В составе гостей голами отличились Джеймс Уорд-Проуз и Че Адамс. Украинский левый защитник МС Александр Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте встречи.

Видео гола Де Брейне:

Видео гола Уорда-Проуза:

Видео гола Мареза:

Видео гола Гюндогана:

Видео второго гола Мареза:

Видео гола Адамса

Видео второго гола Де Брейне

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила "Ман Сити" (68 очков) упрочить лидерство в турнирной таблице АПЛ, "Саутгемптон" (33 очка) - 14-й. В следующем туре "Горожане" сыграют на выезде с "Фулхэмом" (13.03.2021), а "Святые" примут "Брайтон" (14.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что МС уступил "Ман Юнайтед" в дерби Манчестера. А в Лиге чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы практически обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, разбив на выезде "Боруссию" М.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ.
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