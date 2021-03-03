"Ман Сити" разгромил "Вулверхэмптон", играя до 80-й минуты вничью (видео)

Во вторник, 2 марта, "Манчестер Сити" в рамках матча 29-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Вулверхэмптон". Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Манчестерская команда владела тотальным преимуществом, но реализовать его в большое количество голов подопечные Хосепа Гвардиолы сумели лишь под занавес поединка. В итоге "Горожане" едва не получили нервную концовку. Хозяева открыли счет на 15-й минуте после автогола в исполнении Леандера Дендонкера. "Горожане" успокоились, и "Волки" своим первым и единственным ударом в створ ворот сравняли счет. На 61-й минуте Конор Коади успешно замкнул навес Моутинью после подачи со стандарта. Когда запахло ничьей "Ман Сити" взвинтил обороты и забил гостям три мяча, начиная с 80-й минуты: дубль на счету Габриэля Жезуса и один гол оформил Рияд Марез. Украинский футболист МС Александр Зинченко на этот раз остался в запасе.

Видео автогола Дендонкера:

Видео гола Моутинью:

Видео гола Жезуса:

Видео гола Мареза:

Видео второго гола Жезуса:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат не повлиял на турнирное положение МС (65 очков), который с большим гандикапом лидирует в турнирной таблице АПЛ, "Вулверхэмптон" (34 очка) - 12-й. В следующем туре "Горожане" сыграют дерби с "Манчестер Юнайтед" (07.03.2021), а "Волки" отправятся в гости к "Астон Вилле" (06.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ман Сити" с Александром Зинченко в составе в 26-м туре АПЛ переиграл "Вест Хэм".

"Телеграф" напоминает, что в Лиге чемпионов дела у "Ман Сити" идут неплохо. Команда Хосепа Гвардиолы в первом матче 1/8 финала обыграла "Боруссию" М.