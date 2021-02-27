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"Ман Сити" с Зиченко обыграл "Вест Хэм" Ярмоленко

"Ман Сити" с Зиченко обыграл "Вест Хэм" Ярмоленко
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ManCity

В субботу, 27 февраля, "Манчестер Сити" в рамках матча 26-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Вест Хэм". Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Зинченко помог "Ман Сити" одолеть "Арсенал" (видео)

Манчестерская команда владела небольшим преимуществом, что привело к голу Рубена Диаша, который на 30-й минуте головой замкнул заброс от Кевина де Брюйне. Под занавес первого тайма "Горожане" провалились в обороне, что вылилось в пропущенный мяч от Мичейла Антонио. А победный гол подопечные Хосепа Гвардиолы забили в середине второго тайма. На 68-й минуте Джон Стоунз успешно завершил прострел от Рияда Мареза с правого фланга.

Отметим, украинский левый защитник МС Александр Зинченко отыграл полный матч. Украинский хавбек "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко продолжает свое восстановление после травмы в лазарете команды.

Видео гола Рубена Диаша:

Видео гола Антонио:

Видео гола Стоунза:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил "Ман Сити" (62 очка) упрочить лидерство в турнирной таблице АПЛ, "Вест Хэм" (45 очков) - четвертый. В следующем туре "Горожане" примут "Вулверхэмптон" (02.03.2021), а "Молотобойцы" сыграют дома против "Лидса" (08.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" фактически гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ.
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