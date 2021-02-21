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Зинченко помог "Ман Сити" одолеть "Арсенал" (видео)

Зинченко помог "Ман Сити" одолеть "Арсенал" (видео)
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм zinchenko_96

В воскресенье, 21 февраля, "Арсенал" в центральном матче 25-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Вратарь "Ман Сити" оформил ассист на глазах Зинченко (видео)

"Ман Сити" владел ощутимым преимуществом, однако забил лишь раз. На второй минуте первого тайма Рахим Стерлинг головой замкнул навес Рияда Мареза с правого фланга - Лено не выручил. Отметим, украинский левый защитник МС Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел полный поединок.

Видео гола Стерлинга:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Это поражение опустило "Арсенал" (34 очка) на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, "Манчестер Сити" (59 очков) продолжает идти к чемпионству. В следующем туре "Канониры" сыграют на выезде с "Лестер Сити" (28.02.2021), а "Горожане" примут "Вест Хэм" (27.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" победил "Эвертон" благодаря суперголу Мареза.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 199

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ.
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