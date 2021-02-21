Зинченко помог "Ман Сити" одолеть "Арсенал" (видео)

В воскресенье, 21 февраля, "Арсенал" в центральном матче 25-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

"Ман Сити" владел ощутимым преимуществом, однако забил лишь раз. На второй минуте первого тайма Рахим Стерлинг головой замкнул навес Рияда Мареза с правого фланга - Лено не выручил. Отметим, украинский левый защитник МС Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел полный поединок.

Видео гола Стерлинга:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Это поражение опустило "Арсенал" (34 очка) на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, "Манчестер Сити" (59 очков) продолжает идти к чемпионству. В следующем туре "Канониры" сыграют на выезде с "Лестер Сити" (28.02.2021), а "Горожане" примут "Вест Хэм" (27.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" победил "Эвертон" благодаря суперголу Мареза.