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"Ман Сити" нашел замену для Зинченко в команде Малиновского

"Ман Сити" нашел замену для Зинченко в команде Малиновского
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм robingosens

"Манчестер Сити" готов сделать предложение по левому защитнику "Аталанты" Робину Госенсу. Об этом сообщает tuttomercatoweb.

"Ман Сити" похвастался цирковым трюком Зинченко (видео)

По информации источника, 26-летний немецкий фулбек своей игрой за бергамесков обратил внимание Хосепа Гвардиолы. Именитый тренер хочет видеть его в своей команде, а это означает, что украинец Александр Зинченко, выступающий на этой же позиции, скорее всего, покинет стан "Горожан".

В сезоне 2020/21 Госенс провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. 24-летний Зинченко сыграл в 18-и играх за "Манчестер Сити", в которых отметился лишь одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает немца, контракт которого с "Аталантой" заканчивается летом 2022 года, в € 28 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Госенс отметился забитым мячом в последней игре "Аталанты". К слову, в матче с "Сампдорией" гол забил и украинец Руслан МалиновскийВиктор Коваленко вновь остался в запасе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 204

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Серия А, ФК Аталанта, Футбол, АПЛ, Александр Зинченко, Робин Госенс.
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