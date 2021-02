Малиновский забил блестящий гол в Серии А (видео)

В воскресенье, 28 февраля, "Сампдория" в рамках матча 24-го тура Серии А принимает "Аталанту". Встреча проходит на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе. Открыл счет в игре украинский хавбек гостей Руслан Малиновский.

На 40-й минуте поединка Руслан обыгрался с Луисом Мурьелем, вышел на ударную позицию и разрядил пушку прямо в "девятку" ворот Аудеро.

Видео гола Малиновского:

Here’s Malinovskyi’s goal

Picks up Muriel’s lay off, drives towards the box, feints, cuts inside and finds the top corner

He just doesn’t score boring goals

SENSATIONAL pic.twitter.com/4pnIiQYM0p

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2021