Украинец забил феноменальные голы за команду Реброва (видео)

В субботу, 27 февраля, МТК в рамках матча 23-го тура чемпионата Венгрии принимал "Ференцварош", который тренирует украинский специалист Сергей Ребров. Встреча, проходившая в Будапеште, завершилась со счетом 2:2. Оба гола за гостей забил украинский полузащитник Александр Зубков.

Уже на первой минуте Зубков красивейшим образом пробил прямо в "девятку" ворот хозяев, а на 23-й минуте украинец в слаломном проходе успешно завершил атаку гостей. Однако подопечные Реброва не сумели удержать преимущество и пропустили дважды.

Несмотря на ничью, "Ференцварош" (54 очка) продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице венгерского первенства, МТК (34 очка) - третий.

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