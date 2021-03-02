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"Ман Сити" похвастался цирковым трюком Зинченко (видео)

"Ман Сити" похвастался цирковым трюком Зинченко (видео)
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм zinchenko_96

Украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко удивил своими навыками на тренировке команды. Видео с трюком футболиста опубликовала пресс-служба манчестерского клуба.

Зинченко помог "Ман Сити" одолеть "Арсенал" (видео)

На видео, опубликованном на страничке "Горожан" в Instagram, видно, как хавбек сборной Украины раскрутил мяч на голове и долгое время удерживает его. 

Видео трюка Зинченко:

 
 
 
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Публикация от Manchester City (@mancity)

"Телеграф" напоминает, что Александр перебрался в "Манчестер Сити" в 2016 году, однако перед своим дебютом в команде Хосепа Гвардиолы украинский футболист успел поиграть в аренде в ПСВ. В сезоне 2020/21 24-летний Зинченко сыграл в 18-и играх за "Горожан", в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" с Зинченко в составе обыграл "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 373

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Александр Зинченко.
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