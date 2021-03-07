Манчестер сегодня красный: Юнайтед разбил в гостях Сити

В воскресенье, 7 марта, "Манчестер Сити" принимал "Манчестер Юнайтед" в рамках центрального матча 27-го тура АПЛ сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась победой гостей со счетом 0:2.

"Юнайтед" довольно быстро вышел вперед усилиями Бруну Фернандеша, который реализовал пенальти. А вначале второго тайма "Красные Дьяволы" упрочили лидерство после бильярдного удара Люка Шоу. Отметим, украинский левый защитник "Горожан" Александр Зинченко провел на поле весь матч, но результативными действиями не отмечался.

Видео гола Бруну Фернандеша:

Видео гола Шоу:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" (65 очков) продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, "Манчестер Юнайтед" (54 очка) - второй. В следующем туре "Горожане" примут "Саутгемптон" (10.03.2021), а "Красные Дьяволы" проведут домашний поединок с "Вест Хэмом" (14.03.2021).

Напомним, в своей последней игре в АПЛ МЮ сыграл вничью с "Кристал Пэлас" (0:0), а "Ман Сити" уничтожил "Велверхэмптон".

Ранее "Телеграф" сообщал, что МС нашел замену для Зинченко в "Аталанте".