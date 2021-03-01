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"Челси" и "Манчестер Юнайтед" расписали мировую (видео)

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" расписали мировую (видео)
Обновлено 00:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер chelseafc

В воскресенье, 28 февраля, "Челси" в рамках центрального матча 26-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась ничьей со счетом 0:0.

"Манчестер Юнайтед" не сумел переиграть предпоследнюю команду АПЛ (видео)

Как частенько бывает в Англии, самый ожидаемый матч прошел без голов. Лондонцы на правах хозяев больше владели мячом, а также чаще били по воротам, однако дивидендов в виде голов им это не принесло.

Этот результат оставил "Манчестер Юнайтед" (50 очков) на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, "Челси" (44 очка) - пятый. В следующем туре "Красные Дьяволы" проведут выездной поединок против "Кристал Пэлас" (03.03.2021), а "Синие" проведут выездной матч с "Ливерпулем" (04.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что 28 февраля "Арсенал" в 26-м туре АПЛ переиграл "Лестер" на его поле.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Челси, Футбол, АПД.
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