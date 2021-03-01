"Челси" и "Манчестер Юнайтед" расписали мировую (видео)

В воскресенье, 28 февраля, "Челси" в рамках центрального матча 26-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась ничьей со счетом 0:0.

Как частенько бывает в Англии, самый ожидаемый матч прошел без голов. Лондонцы на правах хозяев больше владели мячом, а также чаще били по воротам, однако дивидендов в виде голов им это не принесло.

Этот результат оставил "Манчестер Юнайтед" (50 очков) на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, "Челси" (44 очка) - пятый. В следующем туре "Красные Дьяволы" проведут выездной поединок против "Кристал Пэлас" (03.03.2021), а "Синие" проведут выездной матч с "Ливерпулем" (04.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что 28 февраля "Арсенал" в 26-м туре АПЛ переиграл "Лестер" на его поле.