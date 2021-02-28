"Арсенал" хлопнул на выезде одного из лидеров АПЛ (видео)

В воскресенье, 28 февраля, "Лестер" в рамках матча 26-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Арсенал". Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

Несмотря на итоговый триумф в игре, встреча складывалась для "Канониров" неудачно. Уже на 6-й минуте Юри Тилеманс с острого угла поразил ворота лондонцев. "Пушкари" отыгрались на 39-й минуте после розыгрыша стандарта усилиями Давида Луиса, а еще через три минуты Александр Ляказетт вывел гостей вперед ударом с пенальти. В начале второго тайма Николя Пепе поразил пустые ворота "Лисов" и установил окончательный счет во встрече.

Это поражение оставило "Лестер" (49 очков) на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" (37 очков) - десятый. В следующем поединке "Лисы" отправятся в гости к "Бернли" (03.03.2021), а "Канониры" также сыграют с "Бернли", но позднее (06.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер АПЛ в 26-м туре справился с "Вест Хэмом".