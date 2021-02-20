"Ливерпуль" впервые в 21 веке проиграл домашнее дерби "Эвертону" (видео)

В субботу, 20 февраля, "Ливерпуль" в рамках 25-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Эвертон". Мерсисайдское дерби, проходившее на "Энфилде", завершилось со счетом 0:2 в пользу гостей.

"Ириски" довольно быстро открыли счет. На 3-й минуте Хамес вывел Ришарлисона Андраде на ударную позицию, и бразилец не сплоховал. В дальнейшем чемпионы Англии взяли мяч под свой контроль, однако пробить поймавшего кураж вратаря "Эвертона" и сборной Англии Пикфорда им не удалось. А под занавес поединка вышедший на замену нападающий гостей Калверт-Льюин заработал пенальти, который уверенно реализовал Гильфи Сигурдссон.

Видео гола Ришарлисона:

Видео гола Сигурдссона:

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Примечательно, что "Ливерпуль" в последний раз проигрывал "Эвертону" на "Энфилде" в далеком 1999 году.

Этот результат позволил "Эвертону" (40 очков) подняться на седьмое место в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (40 очков) - шестой. В следующем туре "Ириски" примут "Саутгемптон" (01.03.2021), а "Красные" сыграют на выезде с "Шеффилдом" (28.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что до Мерсисайдского дерби "Ливерпуль" трижды подряд проигрывал в АПЛ, а в последнем поединке команда Юргена Клоппа уступила "Лестер Сити". На неделе мерсисайдцы удачно стартовали в 1/8 финала Лиги чемпионов, добыв уверенную выездную победу над "РБ Лейпциг".