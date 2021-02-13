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"Лестер" за 7 минут забил три гола "Ливерпулю" (видео)

"Лестер" за 7 минут забил три гола "Ливерпулю" (видео)
16:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер lfc

В субботу, 13 февраля, "Лестер Сити" в рамках матча 24-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

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Весь экшн в поединке проходил во втором тайме. Сначала на 67-й минуте Мохаммед Салах после блестящей передачи Фирмино открыл счет в игре. Затем с 78-й по 85-й минуты "Лисы" трижды огорчали вратаря мерсисайдцев Алиссона. За "Лестер" голами отметились Джеймс Мэддисон, Джейми Варди и Харви Барнс.

Видео гола Салаха:

Видео гола Мэддисона:

Видео гола Варди:

Видео гола Барнса:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Эта победа вывела "Лестер" (46 очков) на второе место в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (40 очков) опустился на четвертое место. В следующем туре "Лисы" отправятся в гости к "Астон Вилле" (21.02.2021), а "Красные" примут "Эвертон" (20.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 23-м туре английского первенства "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,162

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, ФК Лестер.
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