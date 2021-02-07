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Гвардиола нашел новое применение для Зинченко в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (видео)

Гвардиола нашел новое применение для Зинченко в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (видео)
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер brfootball

Украинский футболист Александр Зинченко стал героем забавного эпизода центрального матча 23-го тура чемпионата Англии 2020/21 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

Зинченко помог "Ман Сити" обыграть последнюю команду АПЛ (видео)

На 44-й минуте встречи при счете 0:0 хозяева получили возможность пробить перспективный штрафной удар. "Горожане" выстроили "стенку" и согласно футбольным трендам одного игрока расположили в лежачем положении для блокировки потенциальных выстрелов низом. "Счастливчиком" оказался левый защитник гостей Зинченко. Однако украинец улегся немного не там, и партнер Александра по команде Рубен Диаш не долго думая попросту перетащил хавбека сборной Украины на нужное место. Португалец схватил Зинченко за шею, что выглядело весьма странно.

Видео забавного момента доступно в сети:

Отметим, в первом тайме "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" голов не забивали, а во втором подопечные Хосепа Гвардиолы забили команде Юргена Клоппа сразу четыре гола.

Ранее "Телеграф" рассказывал о роскошном голе со штрафного удара в матче АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 93

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Александр Зинченко.
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