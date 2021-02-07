Гвардиола нашел новое применение для Зинченко в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (видео)

Украинский футболист Александр Зинченко стал героем забавного эпизода центрального матча 23-го тура чемпионата Англии 2020/21 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

На 44-й минуте встречи при счете 0:0 хозяева получили возможность пробить перспективный штрафной удар. "Горожане" выстроили "стенку" и согласно футбольным трендам одного игрока расположили в лежачем положении для блокировки потенциальных выстрелов низом. "Счастливчиком" оказался левый защитник гостей Зинченко. Однако украинец улегся немного не там, и партнер Александра по команде Рубен Диаш не долго думая попросту перетащил хавбека сборной Украины на нужное место. Португалец схватил Зинченко за шею, что выглядело весьма странно.

Видео забавного момента доступно в сети:

Hahaha this is funny. Dias manhandling Zinchenko pic.twitter.com/BQT0enN9mb — Ste (@fcbste) February 7, 2021

Отметим, в первом тайме "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" голов не забивали, а во втором подопечные Хосепа Гвардиолы забили команде Юргена Клоппа сразу четыре гола.

Ранее "Телеграф" рассказывал о роскошном голе со штрафного удара в матче АПЛ.