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Зинченко помог "Ман Сити" обыграть последнюю команду АПЛ (видео)

Зинченко помог "Ман Сити" обыграть последнюю команду АПЛ (видео)
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер mancity

В субботу, 30 января, "Манчестер Сити" в рамках 21-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Шеффилд Юнайтед". Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Украинец Александр Зинченко провел полный поединок в составе "Горожан".

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Единственный гол в игре записал на свой счет Габриэль Жезус, который в дебюте встречи воспользовался идеальной передачей Феррана Торреса с правого фланга.

Видео гола Жезуса:

Эта победа позволила "Ман Сити" (44 очка) застолбить за собой первое место в турнирной таблице АПЛ, "Шеффилд" (8 очков) - последний. В следующем туре "Горожане" отправятся в гости к "Бернли" (03.02.2021), а "Клинки" примут "Вест Бромвич" (02.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Ман Сити" одолел предпоследнюю команду чемпионата.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Шеффилд Юнайтед.
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