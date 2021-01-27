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"Манчестер Сити" с Зинченко уничтожил предпоследнюю команду АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" с Зинченко уничтожил предпоследнюю команду АПЛ (видео)
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм zinchenko_96

Во вторник, 26 января, "Манчестер Сити" в рамках 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 проводил выездной поединок с "Вест Бромвичем". Встреча состоялась на стадионе "Хоторнс" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:5.

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За "Горожан" дублем отметился Илкай Гюндоган, а также по голу записали на свой счет Жуан Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. Украинец Александр Зинченко вышел в старте и отыграл полный матч.

Этот успех поднял "Ман Сити" (41 очко) на первое место в турнирной таблице АПЛ, "Вест Бромвич" (11 очков) - предпоследний. В следующем туре "Горожане" сыграют дома против "Шеффилда" (30.01.2021), а "Дрозды" примут "Фулхэм" (30.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ман Сити" едва не вылетел из Кубка Англии от представителя четвертого дивизиона.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Вест Бромвич.
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