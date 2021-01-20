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Манчестер Сити с Зинченко дожал Астон Виллу (видео)

Манчестер Сити с Зинченко дожал Астон Виллу (видео)
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер mancity

В среду, 20 января, Манчестер Сити в рамках перенесенного матча 1-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Астон Виллу. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Роскошные голы в "девятку" - в обзоре матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас (видео)

За Ман Сити голами отметились Бернарду Силва, который попал в угол ворот ударом с линии штрафной после передачи Родри и Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти на последней минуте встречи. Украинский защитник МС Александр Зинченко появился на поле уже в первом тайме, заменив травмированного Кайла Уокера.

Видео гола Бернарду Силвы:

Видео гола Гюндогана:

Эта победа вывела Манчестер Сити (38 очков) на первое место в турнирной таблице АПЛ, Астон Вилла (26 очков) - 11-я. В следующем туре Горожане сыграют в гостях с Вест Бромвичем (26.01.2021), а бирмингемцы примут Ньюкасл (23.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ман Сити переиграл Брайтон.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ.
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