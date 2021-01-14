Ман Сити с Зинченко в составе минимально одолел аутсайдера АПЛ (видео)

В среду, 13 января, Манчестер Сити в рамках матча 18-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Брайтон. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет английский полузащитник Горожан Фил Фоден. На 44-й минуте встречи хавбек ударом с линии штрафной поразил ближний угол ворот Санчеса. В компенсированное время Рахим Стерлинг не реализовал 11-метровый удар, заставив немного понервничать главного тренера команды Хосепа Гвардиолу. Украинский хавбек Ман Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и отыграл полный матч.

Видео гола Фодена:

Этот успех вывел Манчестер Сити (32 очка) на третье место в турнирной таблице АПЛ, Брайтон (14 очков) - 17-й. В следующем туре Горожане примут Кристал Пэлас (17.01.2021), а Чайки отправятся в гости к Лидсу (16.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Сити растоптал Челси в матче чемпионата Англии.