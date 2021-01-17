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Роскошные голы в "девятку" - в обзоре матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас (видео)

Роскошные голы в "девятку" - в обзоре матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас (видео)
Обновлено 23:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ManCity

В воскресенье, 17 января, Манчестер Сити в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2020/21 принимал Кристал Пэлас. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Гол-бриллиант - в обзоре матча Манчестер Сити - Бирмингем (видео)

Ман Сити просто смял соперника с поля, забив три безответных мяча. Сначала защитник Горожан Джон Стоунз после эффектного навеса от Кевина Де Брейне. В начале второго тайма Илкай Гюндоган роскошным ударом из-за пределов штрафной поразил "девятку" ворот Гуайта. Крупным счет стал после попадания все того же Стоунза, удачно сыгравшего на добивании после подачи с углового. А завершил погром Рахим Стерлинг, блестяще исполнивший штрафной удар. Украинский левый защитник МС Александр Зинченко вышел с первых минут встречи и отыграл полный матч.

Видео гола Стоунза:

Видео гола Гюндогана:

Видео второго гола Стоунза:

Видео гола Стерлинга:

Эта победа позволила Манчестер Сити (35 очков) подняться на второе место в турнирной таблице АПЛ, Кристал Пэлас (23 очка) - 13-й. В следующем туре Горожане примут Астон Виллу (20.01.2021), а Орлы сыграют дома с Вест Хэмом (26.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Сити минимально обыграл Брайтон.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Кристал Пэлас.
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