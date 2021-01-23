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Ман Сити избежал позора в кубковой игре с Челтенхэмом (видео)

Ман Сити избежал позора в кубковой игре с Челтенхэмом (видео)
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ManCity

В субботу, 23 января, Манчестер Сити играл гостевой поединок 1/16 финала Кубка Англии-2021 против представителя Второй лиги (четвертый по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) Челтенхэма. Встреча, проходившая на стадионе "Уэддон Роуд", завершилась победой гостей со счетом 1:3. Примечательно, что до 81-й минуты представитель АПЛ проигрывал.

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Челтенхэм дал бой именитым гостям и даже заставил понервничать главного тренера Ман Сити Хосепа Гвардиолу. На 59-й минуте хозяева неожиданно вышли вперед усилиями Алфи Мэя, который вколотил мяч в ворота Стеффена после длиннющего заброса с аута. Уже под занавес поединка Горожане спаслись от позора, забив два гола за три минуты. Отличились Фил Фоден и Габриэль Жезус. Оба мяча были забиты после блестящих забросов от Канселу и Фернандиньо соответственно. А в компенсированное время Ферран Торрес точным ударом установил окончательный счет в игре - 1:3. Украинский защитник МС Александр Зинченко остался в запасе и на поле так и не появился.

Видео гола Мэя:

Видео гола Фодена:

Видео гла Жезуса:

Видео гола Феррана Торреса:

В пятом раунде Кубка Англии Манчестер Сити сыграет со Суонси, который в субботу уничтожил Ноттингем Форест (5:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 1/16 финала Кубка Англии голом отметился украинец Андрей Ярмоленко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Футбол, Кубок Англии, ФК Челтенхэм.
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