"Ман Сити" с Зинченко в гостях разгромил "Ливерпуль" (видео)

В воскресенье, 7 февраля, "Ливерпуль" в центральном матче 23-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

"Манчестер Сити" в первом тайме упустил возможность выйти вперед после того, как Илкай Гюндоган пробил выше ворот с пенальти. Однако именно немецкий полузащитник "Горожан" открыл счет в начале второго тайма, оказавшись первым на добивании после сейва Алиссона, отразившего перед собой удар Фодена. Мерсисайдцы отыгрались благодаря 11-метровому удару, который заработал и реализовал Мохаммед Салах. Однако гости забили еще и вновь отличился Гюндоган, который замкнул передачу Фодена, получившего мяч после небрежной передачи Алиссона вперед. На этом МС не остановились, а кипер "Красных" вновь ошибся в простой ситуации, что привело к голу Рахима Стерлинга. На 83-й минуте Фил Фоден проник в чужую штрафную и мощным ударом прошил стража ворот "Ливерпуля", сделав счет разгромным.

Отметим, весь поединок за МС на позиции левого защитника отыграл украинец Александр Зинченко.

Видео нереализованного пенальти Гюндогана:

Видео гола Гюндогана:

Видео гола Салаха:

Видео второго гола Гюндогана:

Видео гола Стерлинга:

Видео гола Фодена:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь в позднее.

Это результат оставил "Ливерпуль" (41 очко) на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, "Ман Сити" (48 очков) - первый. В следующем туре Красные сыграют на выезде с "Лестер Сити" (13.02.2021), а "Горожане" примут "Тоттенхэм" (13.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что в 22-м туре АПЛ "Ливерпуль" дома умудрился проиграть "Брайтону", а "Ман Сити" расправился с "Бернли".