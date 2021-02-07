Футболист в АПЛ забил невероятный гол со штрафного (видео)

В субботу, 6 февраля, "Ньюкасл" в рамках матча 23-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Саутгемптон". Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Джеймс Парк", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Полузащитник гостей Джеймс Уорд-Проуз оформил гол шикарным выстрелом со штрафного удара.

За "Сорок" голами отметились Джо Уиллок, Мигель Альмирон и Джефф Хенрдик. За гостей кроме Уорда-Проуза забил Такуми Минамино.

Видео гола Джеймса Уорда-Проуза стало украшением игры:

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Манчестер Юнайтед" забил потрясающий гол в 23-м туре чемпионата Англии.