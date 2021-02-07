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Футболист в АПЛ забил невероятный гол со штрафного (видео)

Футболист в АПЛ забил невероятный гол со штрафного (видео)
Обновлено 13:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер prowsey16

В субботу, 6 февраля, "Ньюкасл" в рамках матча 23-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Саутгемптон". Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Джеймс Парк", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Полузащитник гостей Джеймс Уорд-Проуз оформил гол шикарным выстрелом со штрафного удара.

"Вест Хэм" не сумел обыграть "Фулхэм" в дерби Лондона (видео)

За "Сорок" голами отметились Джо Уиллок, Мигель Альмирон и Джефф Хенрдик. За гостей кроме Уорда-Проуза забил Такуми Минамино.

Видео гола Джеймса Уорда-Проуза стало украшением игры:

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Манчестер Юнайтед" забил потрясающий гол в 23-м туре чемпионата Англии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 212

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ФК Ньюкасл, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ.
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