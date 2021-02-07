"Вест Хэм" не сумел обыграть "Фулхэм" в дерби Лондона (видео)

В субботу, 6 февраля, "Фулхэм" в рамках матча 23-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Вест Хэм". Лондонское дерби, которое состоялось на стадионе "Крейвен Коттедж", завершилось со счетом 0:0.

Довольно ровный поединок закономерно завершился безголевой ничьей. Под занавес встречи полузащитник "Молотобойцев" Томаш Соучек получил прямую красную карточку за удар локтем. Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко появился на поле на 56-й минуте, заменив Мохамеда Бенрахма, но голевыми действиями украинец отметиться не сумел.

Этот результат оставил "Фулхэм" (15 очков) в зоне вылета на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Вест Хэм" (39 очков) сохранил за собой 5-ю позицию. В следующем туре "Дачники" сыграют в гостях с "Эвертоном" (14.02.2021), а "Молотобойцы" примут "Шеффилд Юнайтед" (15.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Вест Хэм" благодаря дублю новичка выиграл "Астон Виллу" в 22-м туре АПЛ, а в 21-м туре Ярмоленко и Ко проиграли "Ливерпулю".