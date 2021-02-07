Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бензема ударом в перекладину оформил ассист (видео)
Бензема ударом в перекладину оформил ассист (видео)
Магический гол Фернандеша - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" (видео)
Магический гол Фернандеша - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" (видео)
Кулачный боец проучил соперника в бою за его выходку на взвешивании (видео)
Кулачный боец проучил соперника в бою за его выходку на взвешивании (видео)
"Постаревший" Роналду забил блестящий гол "Роме" (видео)
"Постаревший" Роналду забил блестящий гол "Роме" (видео)

"Вест Хэм" не сумел обыграть "Фулхэм" в дерби Лондона (видео)

"Вест Хэм" не сумел обыграть "Фулхэм" в дерби Лондона (видео)
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер westham

В субботу, 6 февраля, "Фулхэм" в рамках матча 23-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Вест Хэм". Лондонское дерби, которое состоялось на стадионе "Крейвен Коттедж", завершилось со счетом 0:0.

Ярмоленко забил красивый гол в стиле Месси в Кубке Англии (видео)

Довольно ровный поединок закономерно завершился безголевой ничьей. Под занавес встречи полузащитник "Молотобойцев" Томаш Соучек получил прямую красную карточку за удар локтем. Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко появился на поле на 56-й минуте, заменив Мохамеда Бенрахма, но голевыми действиями украинец отметиться не сумел.

Этот результат оставил "Фулхэм" (15 очков) в зоне вылета на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Вест Хэм" (39 очков) сохранил за собой 5-ю позицию. В следующем туре "Дачники" сыграют в гостях с "Эвертоном" (14.02.2021), а "Молотобойцы" примут "Шеффилд Юнайтед" (15.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Вест Хэм" благодаря дублю новичка выиграл "Астон Виллу" в 22-м туре АПЛ, а в 21-м туре Ярмоленко и Ко проиграли "Ливерпулю".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 275

Все по теме:

ФК Фулхэм, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Постаревший" Роналду забил блестящий гол "Роме" (видео)
02 Бензема ударом в перекладину оформил ассист (видео)
03 В Бельгии полевой футболист головой спас свои ворота после пушечного выстрела (видео)
04 Магический гол Фернандеша - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь