"Вест Хэм" с Ярмоленко потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" (видео)

В воскресенье, 31 января, "Вест Хэм" в рамках матча 21-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая в Лондоне на "Олимпийском стадионе", завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.

Хозяева продержались на равных с чемпионами Англии лишь тайм, а во второй 45-минутке мерсисайдцев прорвало. Сначала на 57-й минуте партнеры серией коротких передач вывели Мохаммеда Салаха на ударную позицию, тот расшатал защитника и пробил точнехонько в угол ворот Фабьянски. Второй гол спустя 11 минут вновь забил египтянин, однако здесь решающую роль сыграла идеальная передача-заброс от Шакири. На 84-й минуте блестящая "арсеналовская" атака "Красных" с большим количеством коротких пасов увенчалась взятием ворот в исполнении Джорджиньо Вейналдума. На все это "Молотобойцы" ответили голом престижа в исполнении центрбека Крейга Доусона, который забивает второй матч кряду.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко появился на поле на 62-й минуте встречи, заменив Пабло форналса, однако голевыми действиями не отмечался.

Видео гола Салаха:

Видео второго гола Салаха:

Видео гола Вейналдума:

Видео гола Доусона:

Это поражение отбросило "Вест Хэм" (35 очков) на пятое место в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (40 очков) поднялся на третье место. В следующем туре "Молотобойцы" отправятся в гости к "Астон Вилле", а "Красные" примут "Брайтон". Обе игры запланированы на 3 февраля.

"Телеграф" напоминает, что в своих последних поединках в чемпионате Англии "Вест Хэм" обыграл "Кристал Пэлас", а "Ливерпуль" прервал свою безголевую серию в игре с "Тоттенхэмом".