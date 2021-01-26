"Вест Хэм" Ярмоленко ворвался в топ-4 АПЛ: видеообзор матча с "Кристал Пэлас"

Во вторник, 26 января, "Вест Хэм" проводил выездной поединок 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 против "Кристал Пэлас". Встреча, проходившая на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне, завершилась минимально победой гостей со счетом 2:3.

Хозяева уже на третьей минуте вышли вперед после гола Вильфрида Заа, который блестящим ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Фабьянски. Гости отыгрались и вышли вперед благодаря дублю Томаша Соучека, дважды удачно сыгравшего после навесов Антонио и Крессуэлла. А победный гол в поединке забил Крейг Доусон, замкнувший головой навес Боуэна с углового. Под занавес встречи "Орлы" сделали разницу в счете минимальной усилиями Миши Батшуайи, однако времени на еще одну атаку у хозяев попросту не осталось. Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на поле на 83-й минуте, заменив Антонио. Украинец голевыми действиями отметиться не успел.

Видео гола Заа:

Видео гола Соучека:

Видео гола Соучека:

Видео гола Доусона:

Видео гола Батшуайи:

Эта победа позволила "Вест Хэму" (35 очков) подняться на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, "Кристал Пэлас" (23 очка) - 13-й. В следующем туре "Молотобойцы" примут Ливерпуль (31.01.2021), а "Орлы" сыграют дома с "Вулверхэмптоном" (30.01.2021).

Топ-10 команд в турнирной таблице АПЛ

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ярмоленко забил гол в Кубке Англии, а в матче АПЛ с "Вест Бромвичем" украинец отдал победную голевую передачу.