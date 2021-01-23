Ярмоленко забил красивый гол в стиле Месси в Кубке Англии (видео)

Правый атакующий полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил красивый гол в матче 1/16 финала Кубка Англии в ворота представителя Первой лиги Донкастера.

Украинский вингер сумел отметиться на 32-й минуте встречи и сделать счет 2:0 в пользу своей команды. 31-летний хавбек оказался один на один с вратарем гостей Бэлкхемом после блестящей разрезной передачи от Мохамеда Саида Бенрахма. Ярмоленко в ближнем бою элегантно перебросил стража ворот в стиле Лионеля Месси, который частенько прибегает к "черпачку" в таких ситуациях.

Видео гола Ярмоленко в ворота Донкастера:

После первого тайма Вест Хэм выигрывает со счетом 2:0. Первый мяч в игре записал на свой счет Пабло Форнальс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал покинул Кубок Англии, проиграв Саутгемптону.