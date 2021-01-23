Ярмоленко забил красивый гол в стиле Месси в Кубке Англии (видео)

Правый атакующий полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил красивый гол в матче 1/16 финала Кубка Англии в ворота представителя Первой лиги Донкастера.
Украинский вингер сумел отметиться на 32-й минуте встречи и сделать счет 2:0 в пользу своей команды. 31-летний хавбек оказался один на один с вратарем гостей Бэлкхемом после блестящей разрезной передачи от Мохамеда Саида Бенрахма. Ярмоленко в ближнем бою элегантно перебросил стража ворот в стиле Лионеля Месси, который частенько прибегает к "черпачку" в таких ситуациях.
Видео гола Ярмоленко в ворота Донкастера:
Cheeky #EmiratesFACup @WestHam pic.twitter.com/18dPz1LQOM
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021
После первого тайма Вест Хэм выигрывает со счетом 2:0. Первый мяч в игре записал на свой счет Пабло Форнальс.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал покинул Кубок Англии, проиграв Саутгемптону.