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Ярмоленко забил красивый гол в стиле Месси в Кубке Англии (видео)

Ярмоленко забил красивый гол в стиле Месси в Кубке Англии (видео)
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер emiratesfacup

Правый атакующий полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил красивый гол в матче 1/16 финала Кубка Англии в ворота представителя Первой лиги Донкастера.

В Кубке Англии футболист забил пушечный радиоуправляемый гол (видео)

Украинский вингер сумел отметиться на 32-й минуте встречи и сделать счет 2:0 в пользу своей команды. 31-летний хавбек оказался один на один с вратарем гостей Бэлкхемом после блестящей разрезной передачи от Мохамеда Саида Бенрахма. Ярмоленко в ближнем бою элегантно перебросил стража ворот в стиле Лионеля Месси, который частенько прибегает к "черпачку" в таких ситуациях.

Видео гола Ярмоленко в ворота Донкастера:

После первого тайма Вест Хэм выигрывает со счетом 2:0. Первый мяч в игре записал на свой счет Пабло Форнальс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал покинул Кубок Англии, проиграв Саутгемптону.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Кубок Англии, Андрей Ярмоленко, ФК Донкастер.
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