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Ярмоленко оформил победный ассист в Англии (видео)
Ярмоленко оформил победный ассист в Англии (видео)

Ярмоленко оформил победный ассист в Англии (видео)

Ярмоленко оформил победный ассист в Англии (видео)
Обновлено 21:54 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм yarmolenkoandrey

Во вторник, 19 января, Вест Хэм в рамках матча 18-го тура чемпиона Англии 2020/21 принимал Вест Бромвич. Встреча, проходившая в Лондоне на "Олимпийском" стадионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Первый тайм прошел в равной борьбе однако в компенсированное время Вест Хэму удалось выйти вперед усилиями Джаррода Боуэна, от котором мяча влетел в ворота гостей после удара-прострела Цоуфала. Дрозды не отчаялись и в дебюте второго тайма отыгрались - Матеус Перейра феноменальным ударом с линии штрафной поразил ворота Фабьянски. Ничья явно не устраивала Молотобойцев и Мойес выпустил Андрея Ярмоленко, который почти сразу же отметился ассистом. На 66-й минует Андрей, перевесев в воздухе защитника гостей, головой скинул мяч под удар Мичейлу Антонио, который в падении забил гол-красавец. К слову, Ярмоленко оформил первую голевую передачу в текущем сезоне АПЛ.

Видео гола Боуэна:

Видео гола Перейры:

Видео гола Антонио:

Эта победа позволила Вест Хэму (32 очка) подняться на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, Вести Бромвич (11 очков) - предпоследний. В следующем туре Молотобойцы сыграют в гостях с Кристал Пэлас (26.01.2021), а Дрозды примут Манчестер Сити (26.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм в прошлом туре с большими трудностями переиграл Бернли.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 149

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Бромвич.
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