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Вест Хэм c Ярмоленко одолел аутсайдера АПЛ (видео)

Вест Хэм c Ярмоленко одолел аутсайдера АПЛ (видео)
Обновлено 18:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер westham

В субботу, 16 января, Вест Хэм в рамках матча 19-го тура АПЛ сезона 2020/21 принимал Бернли. Встреча, проходившая в Лондоне на "Олимпийском" стадионе, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гол в игре записал в свой актив английский полузащитник Вест Хэма Мичейл Антонио. Хавбек на 9-й минуте встречи замкнул незамысловатый навес партнера с левого фланга. Украинский футболист лондонцев Андрей Ярмоленко появился на поле на 82-й минуте, заменив Джаррода Боуэна. За отведенное время Андрей упустил возможность забить гол, не реализовав быстрый выход три в два.

Видео гола Антонио:

Эта победа вывела Вест Хэм (29 очков) на 8-е место в турнирной таблице английского первенства, Бернли (16 очков) - 17-й. В следующем туре Молотобойцы примут Вест Бромвич (19.01.2021), а Бордовые сыграют на выезде с Ливерпулем (21.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм пробился в 1/16 финала Кубка Англии, а Ярмоленко начал поединок в старте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 315

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Бернли.
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