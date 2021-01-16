Жена Ярмоленко умилила сеть фото с младшим сыном

Супруга украинского футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко Инна опубликовала милые фото со своим младшим сыном Максимом. На снимках заботливая мама бережно держит в руках ребенка, который появился на свет в конце октября 2020 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Подписчики Инны оценили фото и пожелали маме и малышу здоровья: "Фото просто класс", "Хорошие какие", "Вылитый мама", "Такие милые".

Добавим, что у Андрея и Инны трое детей. Кроме Максима пара растит еще двух мальчиков - Ивана и Даниила.

В кампании 2020/21 31-летний Ярмоленко отыграл в 14-и матчах за Молотобойцев во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Лондонский клуб идет 10-м в турнирной таблице АПЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм наконец-то понял, что делать с Андреем.