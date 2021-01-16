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Жена Ярмоленко умилила сеть фото с младшим сыном

Жена Ярмоленко умилила сеть фото с младшим сыном
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм yarmolkina10

Супруга украинского футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко Инна опубликовала милые фото со своим младшим сыном Максимом. На снимках заботливая мама бережно держит в руках ребенка, который появился на свет в конце октября 2020 года.

 
 
 
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Публикация от Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Подписчики Инны оценили фото и пожелали маме и малышу здоровья: "Фото просто класс", "Хорошие какие",  "Вылитый мама", "Такие милые".

Одноклубник Ярмоленко забил красивейший гол ударом через себя (видео)

Добавим, что у Андрея и Инны трое детей. Кроме Максима пара растит еще двух мальчиков - Ивана и Даниила.

В кампании 2020/21 31-летний Ярмоленко отыграл в 14-и матчах за Молотобойцев во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Лондонский клуб идет 10-м в турнирной таблице АПЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм наконец-то понял, что делать с Андреем.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Инна Ярмоленко.
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