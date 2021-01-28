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"Ливерпуль" прервал голевое молчание, размявшись на "Тоттенхэме" (видео)

"Ливерпуль" прервал голевое молчание, размявшись на "Тоттенхэме" (видео)
Обновлено 23:55 Чт, 28 Январь 2021 Телеграф Фото: Твиттер lfc

В четверг, 28 января, в центральном матче 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 встретились "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Игра, проходившая на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Манчестер Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии благодаря суперголу со штрафного (видео)

Чемпионы Англии владели ощутимым преимуществом, но сумели реализовать его в гол только в компенсированное к первому тайму время. На четвертой дополнительной минуте Роберто Фирмино с близкого расстояния поразил ворота Льориса после паса на пустые ворота от Мане. В самом дебюте второго тайма мерсисайдцы удвоили преимущество - Трент Александер-Арнольд добил мяч в ворота хозяев после нелучшего сейва Льориса. Спустя 2 минуты хавбек "Шпор" Пьер Эмиль Хейбьерг блестящим ударом в касание из-за пределов штрафной заставил капитулировать Алиссона. Гости давили и в итоге вновь сделали разницу "+2" - Александер-Арнольд навесил с правого фланга, а Садио Мане после ошибки защитника расстрелял ворота "Тоттенхэма".

Примечательно, что обе команды забили по голу, которые в итоге не были засчитаны после просмотра VAR. Отметим, "Ливерпуль" прервал свою безголевую серию, которая длилась 472 минуты. Последний раз до этого подопечные Юргена Клоппа забивали в матче против "Вест Бромвича" (27 декабря 2020 года).

Видео гола Фирмино:

Видео гола Александера-Арнольда:

Видео гола Хейбьерга:

Видео гола Мане:

Незасчитанный мяч Тоттенхэма:

Незасчитанный мяч Ливерпуля:

Эта поражение опустило "Тоттенхэм" (33 очка) на шестое место в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (37 очков) - четвертый. В следующем туре "Шпоры" проведут выездной поединок с "Брайтоном" (31.01.2021), а "Красные" сыграют в гостях с "Вест Хэмом" (31.01.2021).

"Телеграф" напоминает, что в своей последней игре английского первенства "Тоттенхэм" без проблем обыграл "Шеффилд", а "Ливерпуль" умудрился проиграть "Бернли".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Тоттенхэм, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.
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