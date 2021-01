"Ливерпуль" прервал голевое молчание, размявшись на "Тоттенхэме" (видео)

В четверг, 28 января, в центральном матче 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 встретились "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Игра, проходившая на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Чемпионы Англии владели ощутимым преимуществом, но сумели реализовать его в гол только в компенсированное к первому тайму время. На четвертой дополнительной минуте Роберто Фирмино с близкого расстояния поразил ворота Льориса после паса на пустые ворота от Мане. В самом дебюте второго тайма мерсисайдцы удвоили преимущество - Трент Александер-Арнольд добил мяч в ворота хозяев после нелучшего сейва Льориса. Спустя 2 минуты хавбек "Шпор" Пьер Эмиль Хейбьерг блестящим ударом в касание из-за пределов штрафной заставил капитулировать Алиссона. Гости давили и в итоге вновь сделали разницу "+2" - Александер-Арнольд навесил с правого фланга, а Садио Мане после ошибки защитника расстрелял ворота "Тоттенхэма".

Примечательно, что обе команды забили по голу, которые в итоге не были засчитаны после просмотра VAR. Отметим, "Ливерпуль" прервал свою безголевую серию, которая длилась 472 минуты. Последний раз до этого подопечные Юргена Клоппа забивали в матче против "Вест Бромвича" (27 декабря 2020 года).

482 – Roberto Firmino’s goal was Liverpool’s first in the Premier League since December (Mane vs West Brom), ending the Reds’ run of 482 minutes and 93 shots without scoring in the competition. Alleviated. #TOTLIV pic.twitter.com/ArjzwrNqs9

— OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2021