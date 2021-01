Манчестер Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии благодаря суперголу со штрафного (видео)

В воскресенье, 24 января, Манчестер Юнайтед в рамках матча 1/16 финала Кубка Англии-2021 принимал Ливерпуль. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2.

Красные Дьяволы и мерсисайдцы дважды обменялись голами. За хозяев забивали Мейсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. А у Ливерпуля два гола на счету Мохаммаеда Салаха. Казалось, игра идет к экстра-таймам, однако под занавес поединка МЮ все-таки вырвал победу благодаря точному выстрелу со штрафного от Бруну Фернандеша.

Видео гола Салаха:

Видео гола Гринвуда:

Видео гола Рашфорда:

Marcus Rashford, as cool as you like #EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/zHlYtBXMW7

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021