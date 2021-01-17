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Гол-сказка - в обзоре матча Шеффилд - Тоттенхэм (видео)

Гол-сказка - в обзоре матча Шеффилд - Тоттенхэм (видео)
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер spursofficial

В воскресенье, 17 января, Шеффилд Юнайтед в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Тоттенхэм. Встреча, проходившая на "Брамолл Лейн", завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.

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За хозяев голом отметился Дэвид Макголдрик, а у гостей забивали Серж Орье, Гарри Кейн и Танги Ндомбеле. Последний гол в игре, который забил француз Ндомбеле, и вовсе стал украшением матча. Танги после заброса с центра невообразимым образом пробил свечой и не прогадал.

Видео гола Орье:

Видео гола Кейна:

Видео гола Макголдрика:

Видео гола Ндомбеле:

Эта победа вывела Тоттенхэм (32 очка) на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, Шеффилд (5 очков) - по-прежнему последний. В следующем туре Шпоры примут Ливерпуль (28.01.2021), а Шеффилд сыграет с Манчестер Юнайтед (27.01.2021)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Тоттенхэм прошел полупрофессиональную команду в Кубке Англии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, ФК Шеффилд.
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