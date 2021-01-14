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Невезучий Сон и супергол Кейна после "полета" - в обзоре матча Тоттенхэм - Фулхэм (видео)

Невезучий Сон и супергол Кейна после "полета" - в обзоре матча Тоттенхэм - Фулхэм (видео)
06:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер spursofficial

В среду, 13 января, Тоттенхэм в рамках перенесенного матча 16-го тура Английской премьер-лиги сезона 2020/21 принимал Фулхэм. Лондонское дерби, проходившее на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилась ничьей 1:1.

Тоттенхэм в Кубке Англии разгромил команду со школьным учителем в нападении (видео)

Тоттенхэм традиционно много атаковал, а самым активным в нападении был южнокорейский форвард Хон Сын Мин, правда, это был не лучший день для бомбардира, который не реализовал сразу несколько убойных моментов. Нападающий несколько раз бил из пределов вратарской без сопротивления защитников, выходил один на один с Ареолой, но все было тщетно. При счете 1:1 южнокореец сделал ассист, но взятие ворот отменили из-за офсайда. В отсутствии удачи у Сона Шпоры вышли вперед усилиями Гарри Кейна, который ударом головой после красивого полета вывел хозяев вперед. Дачники сравняли счет во втором тайме - шикарным голом головой отметился Иван Кавалейру.

Этот результат поднял Тоттенхэм (30 очков) на шестое место в турнирной таблице английского первенства, Фулхэм (12 очков) - 18-й. В следующем туре Шпоры отправятся в гости к Шеффилд Юнайтед (17.01.2021), а Дачники примут Челси (16.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сон и Кейн разгромили Лидс в 17-м туре АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Тоттенхэм, ФК Фулхэм, Футбол, АПЛ.
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