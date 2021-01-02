Убойная парочка Тоттенхэма Кейн и Сон смяли Лидс (видео)

В субботу, 2 января, Тоттенхэм в рамках матча 17-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Лидс. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

По голу за Шпор записали на свой счет Гарри Кейн, реализовавший 11-метровый удар, Сон Хын Мин, забивший в касание после прострела Кейна с правого фланга и Тоби Алдервейрелд, головой переправивший мяч в ворота Мелье.

Видео гола Кейна:

Видео гола Сон Хын Мина:

Видео гола Алдервейрелд:

Этот успех вывел Тоттенхэм (29 очков) на третье место в турнирной таблице АПЛ, Лидс (23 очка) - 11-й. В следующем туре Шпоры отправятся в гости к Астон Вилее (13.01.21), а Павлины примут Брайтон (16.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 17-м туре АПЛ Вест Хэм Ярмоленко сенсационно бил Эвертон.